На Подолі в Києві перекрили кілька вулиць через знайдену гранату

15:43, 01 серпня 2018
Інциденти
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На Подолі знайшли гранату / фото facebook.com/KyivOperativ

Як повідомили ТСН у відділі комунікації столичної поліції, правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Нижній Вал було знайдено предмет, схожий на гранату.

"Зараз на місці перебувають вибухотехніки, але, чи є цей предмет гранатою - поки ще не встановлено", - розповіли у поліції.

Небезпечну знахідку виявили на алеї між Верхнім і Нижнім Валом в районі будинку №24.

Виявили на алеї між Верхнім і Нижнім Валом / фото facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляють користувачі соцмережі Facebook, заблоковано також рух громадського транспорту, зокрема трамваїв, що їдуть повз місце інциденту.

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Теги: #Київ#граната