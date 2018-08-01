На Подолі в Києві перекрили кілька вулиць через знайдену гранату
15:43, 01 серпня 2018Інциденти
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Небезпечну знахідку виявили на алеї в районі Верхнього Валу, 24.
На Подолі знайшли гранату / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на Подолі, на перетині Валів і вулиці Костянтинівської, перекрили рух транспорту і пішоходів через знайдену гранату.
Як повідомили ТСН у відділі комунікації столичної поліції, правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Нижній Вал було знайдено предмет, схожий на гранату.
"Зараз на місці перебувають вибухотехніки, але, чи є цей предмет гранатою - поки ще не встановлено", - розповіли у поліції.
Небезпечну знахідку виявили на алеї між Верхнім і Нижнім Валом в районі будинку №24.
Виявили на алеї між Верхнім і Нижнім Валом / фото facebook.com/KyivOperativ
Як повідомляють користувачі соцмережі Facebook, заблоковано також рух громадського транспорту, зокрема трамваїв, що їдуть повз місце інциденту.
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