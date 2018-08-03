В окупованому Криму російські силовики після обшуків затримали представника Меджлісу Аблязимова

Згідно з інформацією, в даний час з незаконно затриманим кримськотатарською активістом немає зв'язку.

В окупованому Криму російські силовики затримали представника Меджлісу кримськотатарського народу Ленура Аблязимова після проведення обшуків у його будинку.

Про це йдеться в повідомленні "Кримської солідарності" на сторінці в Facebook.

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"Слідчі дії у будинку Аблязімова завершені. Стало відомо, що в будинку Ленура Аблязімова йшов "огляд" на підставі ухвали суду. Вилучили ноутбук, книги кримськотатарською мовою. Сам Ленур Аблязімов поїхав в районне відділення поліції на вимогу співробітників поліції. На даний момент телефонного зв'язку з ним немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, "Кримська солідарність" повідомила про проведення обшуку російськими силовиками в будинку представника Меджлісу Аблязімова в окупованому Криму.