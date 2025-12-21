За словами Грема, США мають надати Україні такі гарантії безпеки, які б запобігли третьому вторгненню з боку Росії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем бажає укладення мирної угоди між Росією та Україною, "яка запобігатиме третьому вторгненню". Про це він заявив в неділю, 21 грудня, повідомляє The Hill.

"Послухайте, ми досягли значного прогресу між Україною, Європою та Сполученими Штатами, щоб розробити пропозицію, яка покладе край війні. Ми не збираємося виселяти всіх росіян з України, я це розумію, але я хочу угоди, яка запобігатиме третьому вторгненню", - заявив він в програмі "Meet the Press".

Також Грем не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може продовжити захоплення Донбасу, доки США не посилять тиск.

"Я хочу, щоб європейські війська були на місці, щоб упевнитися, що не буде третього вторгнення. Я хочу, щоб ми надали Україні гарантії безпеки, щоб упевнитися, що не буде третього вторгнення. Я думаю, що [президент Росії Володимир] Путін продовжуватиме захоплювати Донбас силою, доки ми не посилимо тиск", - зазначив сенатор-республіканець.

Видання зазначає, що з початку приходу до влади вдруге президент США Дональд Трамп та його адміністрація активно домагалися припинення війни в Україні, але без особливого успіху.

Додається, що протягом останніх місяців Трамп провів окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним у США.

Видання зазначило, що в п'ятницю, 19 грудня, російський диктатор похвалився військовими успіхами Росії в Україні і відкинув будь-які компроміси з Україною перед зустрічами з делегацією США в Маямі.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що про ідею тристоронньої зустрічі за участі Росії, США та України поки ніхто серйозно не говорив. Ушаков також зазначив, що запропоновані Європою та Україною зміни до "мирного плану" США не покращують документ, а нібито тільки перешкоджають досягненню довгострокового миру. Помічник Путіна не розповів, чи є у нього інформація про хід зустрічі спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва з делегацією США в Маямі.

Також ми писали, що спецпосланець президента РФ Кирило Дмитрієв в суботу, 20 грудня, розповів журналістам, що перемовини зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером "відбуваються конструктивно". Відомо, що продовження дискусії має відбутися й в неділю, 21 грудня.

