Очевидці помітили нову конструкцію на танках окупаційної російської армії.

У російській армії помітили новий варіант імпровізованого захисту бронетехніки. Окупанти встановлюють морські ISO-контейнери безпосередньо на корпуси танків. Це доповнює вже поширені на полі бою кустарні надбудови, відомі як "сараї" та "мангали". Відео з такими машинами опублікував Telegram-канал "Регіон 22".

На записі видно два танки, точну модель яких визначити складно через низьку якість зображення. Портал "Мілітарний" відзначив, що характерні елементи кормової частини дозволяють припустити, що йдеться про танки типу Т-80БВМ.

Обидві машини отримали незвичну для бойових дій надбудову у вигляді стандартних морських контейнерів, змонтованих поверх шасі. У лобовій частині контейнерів окупанти зробили отвори для роботи гармати, а зверху накрили конструкцію додатковою металевою сіткою. Ймовірно, для захисту від дронів.

Тильна частина контейнерів, принаймні зовні, майже не зазнала змін. З боків можна помітити саморобні отвори під вихлопну систему, які мають запобігти скупченню відпрацьованих газів усередині замкнутого об’єму.

Водночас така надбудова не доповнена іншими захисними засобами: ходова частина танка залишається відкритою, а на даху контейнерів не видно жодних елементів радіоелектронної боротьби.

"Варто зазначити, що стінки стандартних морських контейнерів є досить тонкими – їхня товщина зазвичай становить 1,5–2 мм. Такі контейнери виготовляються з кортенової сталі, яка не призначена для балістичного захисту", - йдеться у статті.

За таких характеристик подібний "захист" легко пробивається стрілецькою зброєю, уражається уламками артилерійських боєприпасів і не здатен ефективно захистити від ударів безпілотників, вважають автори.

Маса стандартного контейнера сягає приблизно 2,2 тонни, однак у цьому випадку вона частково зменшена завдяки вирізанню нижньої та передньої секцій.

Як окупанти намагаються захистити техніку від дронів

Нагадаємо, що нещодавно в армії окупантів почали помічати танки-"їжаки". Так називають конструкцію, коли на корпуси танків росіяни щільно накривають арматурою та щільним канатним захистом від дронів.

Але самі ж окупанти на них і жаліються. Оскільки конструкція танка не пристосована на додаткову вагу, то вузлові елементи ходової частини швидко псуються.

При цьому росяни захищають додатковими конструкціями не тільки техніку на фронті, наприклад, танки та гаубиці. Антидроновий "мангал" помітили навіть на атомному крейсері "Тула".

