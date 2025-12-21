Зазначається, що вперше за всю історію торгівлі між Пекіном і Москвою продажі дорогоцінного металу досягли таких обсягів.

Російська Федерація в листопаді продала Китаю золоті злитки на рекордну суму за всю історію торгівлі між країнами. Йдеться про 961 мільйон доларів.

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" пише, що в жовтні Москва поставила Пекіну трохи менший обсяг золота. Загальна сума склала 930 мільйонів доларів.

При цьому за 11 місяців 2025 року загальна сума поставок російського золота до Китаю склала 1,9 мільярда доларів. Таким чином, у січні-вересні обсяг поставок склав всього 9 мільйонів доларів.

Відео дня

Варто зазначити, що за період з жовтня по листопад 2024 року золото з Росії не експортувалося до Китаю. Максимальна вартість поставок в той рік склала лише 223 мільйони доларів.

Заборона на метали з Росії - головні новини

2022 року США і Велика Британія запровадили заборону на торгівлю російськими металами на Лондонській біржі, що спочатку викликало різкі коливання цін і прискорило зміну порядку глобальних торговельних потоків.

Водночас 20 червня стало відомо, що продажі російського алюмінію до Китаю в травні зросли майже на 56% порівняно з минулим роком і становили майже 1 мільйон тонн. При цьому продажі міді збільшилися на 66%, а імпорт нікелю зріс більш ніж удвічі.

Вас також можуть зацікавити новини: