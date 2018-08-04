Об'їжджала собаку: в Одеській області в ДТП загинула дитина, ще двох дітей і двох дорослих госпіталізовано

Водій, виконуючи маневр - об'їзд собаки, який вибіг на проїжджу частину, не впоралася з керуванням і скоїла наїзд на металевий відбійник.

Сьогодні в Одеській області в ДТП загинула дитина, ще двох дітей і двох дорослих госпіталізовано.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на 328 км автодороги «Київ-Одеса» біля села Троїцьке Любашівського району сталася аварія за участю автомобіля Hyundai Elantra під керуванням 36-річної жінки.

Встановлено, що водій, виконуючи маневр - об'їзд собаки, який вибіг на проїжджу частину, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на металевий відбійник. Внаслідок аварії на місці події загинув її малолітній син, 2011 народження.

Саму жінку і ще трьох пасажирів, у тому числі двох малолітніх дітей, госпіталізовано до Любашівської лікарні.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Любашівського відділу поліції і працівники слідчого управління регіонального главку Нацполіції.