На Донбасі один із командирів бойовиків під час п'яної сварки підірвав іншого гранатою - розвідка

Загиблий замінений іншим кадровим російським офіцером.

На полігоні «Східний» на окупованому Донбасі під час суперечки між офіцерами один з них підірвав ручну гранату РГД-5, від вибуху загинув заступник командира 11 окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ у взаємовідносинах офіцерського складу зростає рівень роздратованості і міжособистісної ненависті, що призводить до збільшення кількості конфліктів, які супроводжуються сварками та бійками, у т.ч. із застосуванням зброї. Зокрема, 3 серпня на полігоні «Східний» під час суперечки між офіцерами один з них підірвав ручну гранату РГД-5. У результаті вибуху загинув заступник командира з озброєння 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК. На момент загибелі потерпілий перебував у нетверезому стані. З метою проведення розслідування на місце події прибула комплексна комісія 1 АК російських окупаційних військ. Загиблий замінений іншим кадровим російським офіцером", - повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики влаштували на Донбасі «чистку» з арештами підозрюваних у «нелояльності» до окупантів.