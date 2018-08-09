Заради забави: в Черкаській області підліток відправив у нокаут літнього чоловіка (відео)

У Черкаській області молодь знайшла собі жорстоку "забаву".

У місті Шпола Черкаської області підліток після короткого діалогу, який знімали на камеру, вдарив літнього чоловіка.

Читайте такожНа Дніпропетровщині у барі побили ветерана АТО

Відео опублікувала Facebook-спільнота "Київ Оперативний". "Шпола (Черкаська область), місцева молодь знайшла собі забаву. Називається "нокаут". Сил і сміливості вистачило тільки на те, щоб "вирубати" літнього чоловіка. Просто так. Що буде далі...?", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що хтось з компанії, хто знімав все, все ж допоміг постраждалому піднятися.

Як повідомлялося, на Петропавлівській Борщагівці під Києвом двоє молодиків побили літню жінку за зауваження з вимогою не смітити. В одному з нападників свідки впізнали тренера підлітків з тхеквондо.