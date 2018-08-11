Командування ВМС почало перевірку через загибель в ДТП двох матросів

Два матроса загинули 10 серпня через порушення правил дорожнього руху цивільною особою.

Командування Військово-морських сил Збройних Сил України розпочато перевірку у зв'язку із загибеллю в ДТП двох військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України.

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Про це повідомили в командуванні ВМС ЗСУ.

"Командування ВМС ЗС України з сумом і скорботою повідомляє про загибель двох наших бойових побратимів в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 10 серпня-за порушення правил дорожнього руху цивільною особою загинули старший матрос Кравцов Костянтин Олександрович і матрос Литвиненко Андрій Миколайович", - сказано в повідомленні.

Командування військових частин ВМС ЗС України проводить службові розслідування.

Командування і особовий склад ВМС висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих.