Командування ВМС почало перевірку через загибель в ДТП двох матросів

22:56, 11 серпня 2018
Інциденти
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На Херсонщині водій на "Жигулях" збив двох бійців ВСУ / фото npu.gov.ua

Командування Військово-морських сил Збройних Сил України розпочато перевірку у зв'язку із загибеллю в ДТП двох військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України.

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Про це повідомили в командуванні ВМС ЗСУ.

"Командування ВМС ЗС України з сумом і скорботою повідомляє про загибель двох наших бойових побратимів в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 10 серпня-за порушення правил дорожнього руху цивільною особою загинули старший матрос Кравцов Костянтин Олександрович і матрос Литвиненко Андрій Миколайович", - сказано в повідомленні.

Командування військових частин ВМС ЗС України проводить службові розслідування.

Командування і особовий склад ВМС висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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Теги: #ВМС України#ДТП в Україні