"Вам ще раз пропонують вийти з камери і здатися": журналісти показали відео бунту "торнадівців" у Лук'янівському СІЗО

На кадрах видно, як засуджені за грабежі, розбої та зґвалтування виявляли злісну непокору правоохоронцям.

Журналісти показали кадри бунту екс-бійців "Торнадо" в Лук'янівському СІЗО в Києві.

Про це повідомляє ТСН. На кадрах видно, як засуджені за грабежі, розбої та зґвалтування виявляли злісну непокору правоохоронцям. Вони навіть підпалили запальну суміш, через що постраждав один з правоохоронців.

У камері екс-командира "Торнадо" Руслана Онищенка знайшли прапор з нацистською символікою.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які містяться в Лук'янівському СІЗО, чинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в їх камері.

За даними Мін'юсту, засуджені мали при собі холодну зброю, використовували саморобні вибухові пакети. Внаслідок опору травмований працівник кримінально-виконавчої служби. У Мін'юсті заявили, що для стабілізації ситуації «трьох чоловік вивезли з СІЗО, інших осіб, які залишилися, помістили в карцер»

За даними поліції, сьогодні близько 30-40 осіб перекривали в'їзд-виїзд з Лук'янівського СІЗО, виступаючи проти вивезення зі слідчого ізолятора екс-бійців «Торнадо».