У центрі Одеси трамвай збив 90-річну жінку

Жінка-водій трамвая поки що не може дати пояснення про те, що трапилося, в зв'язку з тим, що після ДТП її госпіталізовано в передінсультному стані.

У центрі Одеси трамвай смертельно травмував 90-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, вчора близько 16.00 на вулиці Старопортофранківській, біля будинку № 71, сталося ДТП за участю трамвая.

Зокрема, під час руху по Старопортофранківській (з боку вулиці Розкидайлівській у бік вулиці Градоначальницької) трамвай наїхав на жінку-пішохода. В результаті цього жінку, 1928 року народження, було доставлено в лікарню з діагнозом: травматична ампутація нижньої частини гомілки, травматичний шок.

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«Матеріали аварії оформлені слідчим. Причину події буде встановлено в ході слідчих заходів», - зазначили в прес-службі.

У комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс» УНІАН повідомили, що згодом 90-річна жінка померла. За попередніми даними, потерпіла вийшла з трамвая і почала його обходити, в той момент, коли вагон рушив з місця на дозволяючий для нього зелений сигнал світлофора. Як зазначили в керівництві КП, точної інформації про подію поки що немає, оскільки жінка-водій трамваю поки не може дати показання (пояснення) про те, що трапилося, в зв'язку з тим, що після ДТП її госпіталізовано в передінсультному стані.

На підприємстві розпочато відповідну перевірку.