У центрі Києва через аварію перекинувся інкасаторський автомобіль, є постраждалі (відео)

В інциденті зіткнулися три автомобілі, на місці працюють патрульна поліція та дві карети швидкої допомоги.

Сьогодні, 26 серпня, в центрі Києва на перехресті вулиць Федорова та Антоновича сталося ДТП, в результаті якого перекинувся інкасаторський мікроавтобус.

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Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в інциденті зіткнулися три автомобілі, постраждали дві людини.

На місці працюють патрульна поліція і дві карети швидкої допомоги. Дорожній рух ускладнено.

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