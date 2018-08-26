У центрі Києва через аварію перекинувся інкасаторський автомобіль, є постраждалі (відео)
15:31, 26 серпня 2018Інциденти
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В інциденті зіткнулися три автомобілі, на місці працюють патрульна поліція та дві карети швидкої допомоги.
У центрі Києва перекинувся інкасаторський автобус / скріншот - Youtube - dtp.kiev.ua
Сьогодні, 26 серпня, в центрі Києва на перехресті вулиць Федорова та Антоновича сталося ДТП, в результаті якого перекинувся інкасаторський мікроавтобус.
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Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в інциденті зіткнулися три автомобілі, постраждали дві людини.
На місці працюють патрульна поліція і дві карети швидкої допомоги. Дорожній рух ускладнено.
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