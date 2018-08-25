На Хрещатику авто на величезній швидкості збило жінку і поїхало з місця ДТП (відео)
22:35, 25 серпня 2018Інциденти
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З камер відеоспостереження видно, що пішоходи не спустилися в підземний перехід, а вирішили пройти над ним.
На Хрещатику BMW на шаленій швидкості збила пішохода
На Хрещатику BMW на величезній швидкості збило пішохода.
Аварія сталася пізно ввечері, коли головну вулицю після святкувань відкрили для руху транспорту, йдеться в сюжеті ТСН.
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З камер відеоспостереження видно, що пішоходи не спустилися в підземний перехід, а вирішили пройти над ним. Чотири смуги подолали, не поспішаючи, а на півдорозі одна з пар помітила, що їдуть машини, і пригальмувала.
В іншій парі відреагував тільки чоловік і прискорив хід, жінку ж зачепило авто, яке навіть не зупинилося. Потерпілу доставили в лікарню.
Раніше в центрі Одеси трамвай збив 90-річну жінку.
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