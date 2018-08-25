На Хрещатику авто на величезній швидкості збило жінку і поїхало з місця ДТП (відео)

З камер відеоспостереження видно, що пішоходи не спустилися в підземний перехід, а вирішили пройти над ним.

На Хрещатику BMW на величезній швидкості збило пішохода.

Аварія сталася пізно ввечері, коли головну вулицю після святкувань відкрили для руху транспорту, йдеться в сюжеті ТСН.

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З камер відеоспостереження видно, що пішоходи не спустилися в підземний перехід, а вирішили пройти над ним. Чотири смуги подолали, не поспішаючи, а на півдорозі одна з пар помітила, що їдуть машини, і пригальмувала.

В іншій парі відреагував тільки чоловік і прискорив хід, жінку ж зачепило авто, яке навіть не зупинилося. Потерпілу доставили в лікарню.

Раніше в центрі Одеси трамвай збив 90-річну жінку.