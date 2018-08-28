У Польщі нетверезий поляк скоїв напад на українців через їхню національність

Напад стався в одному із закладів громадського харчування у місті Ленкниця на заході Польщі.

У Польщі 37-річний чоловік кинувся з кулаками на двох українців через їхню національну приналежність. Зловмиснику загрожує ув’язнення на строк до трьох років.

Про це повідомляє «Польське радіо», посилаючись на речницю Повітової комендатури поліції в Жарах Анету Берестецьку.

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Зазначається, що напад стався декілька днів тому в одному із закладів громадського харчування у місті Ленкниця на заході Польщі.

«Як з’ясували правоохоронці, 37-річний чоловік публічно та без причини нецензурною лексикою образив двох громадян України з приводу їхньої національної приналежності. Крім того, він порушив тілесну недоторканість одного з них, вдаривши його по голові, наносячи стусани та смикаючи за одяг. Нападник також погрожував позбавленням життя», - розповіла Берестецька.

Крім того, підозрюваний пошкодив у закладі побутову техніку, нанесши збитків на суму понад 6 тисяч злотих. Під час інциденту затриманий був напідпитку.

Після затримання зловмиснику висунули обвинувачення. Однак після внесення застави його було звільнено.

Раніше повідомлялось, що в Польщі поблизу Познані троє чоловіків з мачете напали на пару українців, які були змушені ховатися на території пожежної частини.