На Львівщині затримали поліцейського, який п'яним спричинив смертельну ДТП

Поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліцейського, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть двох юнаків на Львівщині, затримали.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

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"Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), а також обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Згідно із санкцією інкримінованої статті, поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Бродівському районі Львівщини внаслідок ДТП за участі працівника поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, загинули двоє юнаків.

На сільській дорозі відбулося зіткнення автомобіля Renault Trafic під керуванням 25-річного поліцейського та скутера, на якому їхали жителі одного із сіл цього ж району. Внаслідок ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир.