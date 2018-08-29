этот материал доступен на русском

На Львівщині затримали поліцейського, який п'яним спричинив смертельну ДТП

15:32, 29 серпня 2018
Інциденти
484 0
Поліцейського, який збив на смерть двох юнаків на Львівщині, затримали / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Читайте такожЗМІ розповіли про копа, який п'яним збив на смерть двох хлопців на Львівщині (фото)

"Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), а також обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Згідно із санкцією інкримінованої статті, поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Бродівському районі Львівщини внаслідок ДТП за участі працівника поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, загинули двоє юнаків.

На сільській дорозі відбулося зіткнення автомобіля Renault Trafic під керуванням 25-річного поліцейського та скутера, на якому їхали жителі одного із сіл цього ж району. Внаслідок ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львів#ДТП#п'яний водій#поліцейський