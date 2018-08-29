На Львівщині п'яний поліцейський на смерть збив двох юнаків на скутері (фото)

Внаслідок ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир.

У Бродівському районі Львівщини внаслідок ДТП за участі працівника поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, загинули двоє юнаків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:50 28 серпня у селі Жарків Бродівського району Львівської області.

Згідно з повідомленням, на сільській дорозі відбулося зіткнення автомобіля Renault Trafic під керуванням 25-річного жителя Бродівського району та скутера, на якому їхали жителі одного із сіл цього ж району. Внаслідок ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир.

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За кермом автофургона, поза службою, перебував працівник одного із підрозділів поліції Львівщини.

«За результатами медичного огляду встановлено, що водій автомобіля, працівник поліції, перебував у стані алкогольного сп‘яніння», - повідомили у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, - карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років).

Ведеться досудове розслідування.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіст, член поліцейської комісії в Управлінні патрульної поліції у Львівській області Вікторія Балицька, поліцейський, який скоїв смертельне ДТП, «є працівником Буського відділення поліції».

За повідомленням департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, зіткнення автофургона та скутера відбулося на вулиці Центральній у селі Жарків, за кермом автомобіля перебував житель села Пеняки Бродівського району, загиблими юнаками виявилися двоє його односельців.

Як повідомляв УНІАН, суд відпустив на волю харківського "мажора", який збив на смерть 17-річного хлопця і зник з місця ДТП.