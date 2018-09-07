У Києві знайшли схованку з гранатометами (фото)

Арсенал зброї знаходився на відкритій території одного з непрацюючих підприємств.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у рамках протидії незаконному обігу зброї виявили у Києві схованку з військовими засобами ураження.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ на сторінці у Facebook.

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Зі схрону, що знаходився на відкритій території одного з непрацюючих підприємств столиці, правоохоронці вилучили чотири гранатомети РПГ-26, два кілограми пластиду, три порохових заряди до пострілів ПГ-7 та майже двісті набоїв до автомата Калашникова калібру 5,45 мм.

За оперативною інформацією, зброю та боєприпасами привіз один з мешканців Києва під час перебування в районі проведення антитерористичної операції для використання у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві правоохоронці знайшли в гаражі колишнього військовослужбовця батальйону «Київ-2» потужний арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів.