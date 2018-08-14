В гаражі екс-бійця батальйону «Київ-2» знайшли зброю та вибухівку

У гаражному приміщенні зберігались гранатомети, тротилові шашки, пластид, гранати та тисячі набоїв.

У Києві правоохоронці знайшли в гаражі колишнього військовослужбовця батальйону «Київ-2» потужний арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів.

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Як повідомляється на сайті Військової прокуратури Центрального регіону України, в ході проведення обшуків в одному із гаражних кооперативів столиці правоохоронці виявили 4 ручних протитанкових гранатомети (2 - РПГ 26, 2 - РПГ 22), 4 міни МОН 50., 25 тротилових шашок вагою 200 гр. кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр., близько 2 кг. пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротилову шашку, 12 електродетонаторів та одну запальну трубку.

Крім того, в приміщенні зберігались набої до автоматичної зброї калібру 7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючих (загалом понад 4 тисячі набоїв).

Зазначається, що вказаним гаражним приміщенням користується колишній військовослужбовець батальйону «Київ-2».

«На даний час продовжуються першочергові слідчі дії, в подальшому планується затримання колишнього військовослужбовця батальйону «Київ-2» в порядку ст. 208 КПК України, підготовка повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою», - підсумували у повідомленні прокуратури.

Напередодні повідомлялось, що на Дніпропетровщині у лісосмузі виявили прихований арсенал зброї та боєприпасів.