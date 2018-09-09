Вранці у центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною (відео)

Один з учасників конфлікту відбивався рукояткою від пістолета.

В ніч на 9 вересня в самому центрі Києва, на Бессарабській площі, сталася стрілянина. Між двома компаніями молодих людей виник конфлікт.

Інцидент стався близько 04:30. За попередньою інформацією, все почалося біля Arena-City, передає "Інформатор".

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Молоді люди билися і били пляшки, після чого пролунав хлопок, в одного з учасників конфлікту в руках був пістолет. Постріл втихомирив хлопців, але не надовго. Буквально через кілька хвилин обидві компанії перейшли дорогу до Бессарабського ринку.

Там знову почалася бійка. Саме з цього моменту починається відео. Один з учасників конфлікту відбивався рукояткою від пістолета. Крім цього, в хід йшли скляні пляшки, з яких робили «трояндочки». Через 7 хвилин до місця події прибула поліція.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня на столичному Печерську сталася стрілянина, поранений охоронець ринку.