У Запоріжжі у бізнесмена відібрали кафе - заважало будівництву нового ТРЦ

Сім'я підприємців намагалася вирішити питання мирним шляхом. Вони пропонували або продати, або обміняти бізнес на торговельні площі на території майбутнього ТРЦ.

Кафе, яке більше 15 років працювало на території нині знищеного компанією Володимира Кальцева парку Яланського. Забудовники намагаються будь-якими способами відібрати кафе "Наутілус" у законних власників.

Як стало відомо редакції "Субота+" власники "Наутілуса" Леонід та Тетяна Цвєлих кілька разів зустрічалися з власником компанії - забудовника. Сім'я підприємців намагалася вирішити питання мирним шляхом. Вони пропонували або продати, або обміняти бізнес на торговельні площі на території майбутнього ТРЦ. Однак після того, як відмовилися від запропонованої там, як мінімум втричі меншої від ринкової оцінки, суми за справу життя, компанія-забудовник перестала виходити на зв'язок.

Далі, за словами сім'ї Цвєлих, з успішним кафе сталася низка дивних і неприємних подій. Біля ресторану різко почалися проблеми.

«Після різних провокацій і численних перевірок правоохоронних органів працювати стало вкрай складно. Ми ухвалили важке рішення на якийсь час зупинити роботу закладу», – каже власник «Наутілуса».

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Далі до Леоніда і Тетяни Цвєлих дійшли якісь чутки про те, що "Наутілус" нібито їм вже не належить. Як з'ясувалося, на підставі документів сумнівного походження, буквально за кілька тижнів, і за участю так званих фірм-"прокладок" будівля ресторану перейшла у власність компанії-забудовника. Зараз орендарем землі, на якій знаходиться будівля, також є компанія-забудовник.

Як повідомили власники "Наутілуса", заяву в правоохоронні органи ними вже написано. Прокуратурою Запорізької області відкрито кримінальне провадження. Розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння невідомими особами та за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів нерухомого майна Цвєлих.

Потерпілі від рук беззаконня і сумнівних дій компанії «Ленд Девелопмент» попросили допомоги у правозахисника Ярослава Гришина, який має чималий досвід боротьби з беззаконням і вже добивався позитивних результатів, подібних до цієї, складних справах.

«Зараз розпочато кримінальне провадження за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу «Шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою», — розповів депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин.

За словами Гришина, такі діяння караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тим не менш, правозахисник сумнівається, що особи, які стоять за рейдерським захопленням ресторану понесуть покарання. Також Ярослав Гришин зазначив, що він не є адвокатом сім'ї Цвєлих.

Варто зазначити, що право на забудови землі в центрі міста родина Цвєлих отримала в далекому 1995 році, а вже в 2002 році ресторан "Наутілус" відкрив свої двері для відвідувачів. Ресторан став одним із перших закладів подібного типу. Він стабільно приносив до бюджету міста майже 400 тисяч гривень орендної плати, і давав 40 робочих місць.

Первинний договір на оренду землі під «Наутілусом» повинен був закінчитися у 2035-му році, але за наявною інформацією, знесення будівлі заплановано на ці вихідні.