Жінка приймала людей в квартирі, яку знімала на вулиці Польового в Тернополі. До неї за допомогою почали звертатися мешканці міста та області.

9 жителів Тернопільщини, довірившись псевдоцілительці, втратили цінностей на мільйон гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка розмістила в місцевій газеті оголошення, що вона є спадковою ясновидицею з Болгарії, похресницею Ванги і допомагає в сімейних питаннях, позбавляє від бідності й самотності, привертає успіх та удачу, лікує важкі хвороби, а також позбавляє від алкоголізму.

Жінка приймала людей в квартирі, яку знімала на вулиці Польового в Тернополі. До неї за допомогою почали звертатися мешканці міста та області.

Ворожка усіх переконувала, що усі нещастя в родині від грошей та коштовностей. Мовляв, щоб зло оминуло людину, потрібно принести цінні речі, щоб вона їх відмолила, а потім чистими повернула власнику. Дехто приносив відмолити 1 тис. доларів, дехто – 10 тисяч

Також люди приносили золото та цінні речі. Розраховувалися з жінкою продуктами харчування, оскільки гроші за свої послуги вона категорично брати відмовлялася.

Проте коли клієнти повернулися, аби забрати відмолені гроші та коштовності, то жінки на квартирі вже не було. Не відповідав і її мобільний телефон. За попередніми даними, жертвами ворожки стало дев'ять жителів Тернополя та області. Загальна сума збитків – майже мільйон гривень.

При перевірці свідоцтва та даних, розміщених в оголошеннях, стало відомо, що вони фіктивні. Жінку оголосили в державний розшук. Справжнє її ім'я – Малік Габріела. Вона уродженка Молдови, 1977 року народження.

Правоохоронці просять звертатися на лінію 102 усіх, кому відоме її місцеперебування.