У Києві автомобіль збив батька з дитиною

Попередньо, у чоловіка - відкритий перелом ноги, у дитини - переломом плечової кістки та струс мозку.

У Києві на Голосіївському проспекті автомобіль збив батька з дитиною.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

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«Серйозне ДТП із постраждалими в Києві на Голосіївському проспекті. Попередньо, водій авто «Dacia» збив двох пішоходів. У батька - відкритий перелом ноги, дитина непритомна, з переломом плечової кістки і струсом мозку. Батька доставлено до 17-ї лікарні, дитину - до «Охматдита». Поліція працює на місці», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва сталася масштабна аварія з 5 автомобілями.