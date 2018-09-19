У Києві автомобіль збив батька з дитиною
16:41, 19 вересня 2018Інциденти
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Попередньо, у чоловіка - відкритий перелом ноги, у дитини - переломом плечової кістки та струс мозку.
Водій авто збив двох пішоходів / facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на Голосіївському проспекті автомобіль збив батька з дитиною.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
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«Серйозне ДТП із постраждалими в Києві на Голосіївському проспекті. Попередньо, водій авто «Dacia» збив двох пішоходів. У батька - відкритий перелом ноги, дитина непритомна, з переломом плечової кістки і струсом мозку. Батька доставлено до 17-ї лікарні, дитину - до «Охматдита». Поліція працює на місці», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в центрі Києва сталася масштабна аварія з 5 автомобілями.
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