Мікроавтобус розбився вщент: в центрі Києва сталася масштабна аварія з 5 автомобілями (відео)
13:41, 19 вересня 2018Інциденти
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Водій мікроавтобуса в критичному стані в реанімації, його довелося вирізати з машини.
Сильно постраждав один з водіїв / фото facebook.com/dtp.kiev.ua/
У Києві на вулиці Антоновича відбулася масштабне ДТП за участю 5 автомобілів.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Попередньо, Toyota Land Cruiser перестраювався, Volkswagen їхав на високій швидкості, після його зачепила Toyota і Volkswagen влетів в Tayota Camry. Toyota влетіла в Daevoo Lanos. Надалі від удару Lanos в'їхав в BMW.
П'ять автівок потрапили в серйозну ДТП у центрі столиці
"Водій Фольксваген в критичному стані без свідомості", - наголошується в повідомленні.
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