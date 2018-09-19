этот материал доступен на русском

Мікроавтобус розбився вщент: в центрі Києва сталася масштабна аварія з 5 автомобілями (відео)

13:41, 19 вересня 2018
Інциденти
2146 0
Сильно постраждав один з водіїв / фото facebook.com/dtp.kiev.ua/
 

Читайте такожУ Києві таксист влетів у зупинку: поліція підозрює його у вживанні наркотиків (фото)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Попередньо, Toyota Land Cruiser перестраювався, Volkswagen їхав на високій швидкості, після його зачепила Toyota і Volkswagen влетів в Tayota Camry. Toyota влетіла в Daevoo Lanos. Надалі від удару Lanos в'їхав в BMW.

"Водій Фольксваген в критичному стані без свідомості", - наголошується в повідомленні.

Раніше у Львові  маршрутка смертельно травмувала жінку-пішохода.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#ДТП