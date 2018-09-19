Мікроавтобус розбився вщент: в центрі Києва сталася масштабна аварія з 5 автомобілями (відео)

Водій мікроавтобуса в критичному стані в реанімації, його довелося вирізати з машини.

У Києві на вулиці Антоновича відбулася масштабне ДТП за участю 5 автомобілів.

Читайте такожУ Києві таксист влетів у зупинку: поліція підозрює його у вживанні наркотиків (фото)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Попередньо, Toyota Land Cruiser перестраювався, Volkswagen їхав на високій швидкості, після його зачепила Toyota і Volkswagen влетів в Tayota Camry. Toyota влетіла в Daevoo Lanos. Надалі від удару Lanos в'їхав в BMW.

"Водій Фольксваген в критичному стані без свідомості", - наголошується в повідомленні.

Раніше у Львові маршрутка смертельно травмувала жінку-пішохода.