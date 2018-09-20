Солдата ЗСУ засудили до дисбату за продаж елементів динамічного захисту танків

За викрадене військове майно та боєприпаси військовослужбовець хотів отримати 3500 гривень.

Козелецький районний суд Чернігівської області засудив до 1 року 6 місяців тримання у дисциплінарному батальйоні солдата ЗСУ, який крав і збував боєприпаси та елементи активного захисту танків.

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Як повідомляється на сайті Військової прокуратури Центрального регіону України, 24 липня військова прокуратура затримала водія-електрика однієї з військових частин, дислокованої у Чернігівської області безпосередньо після збуту викраденого військового майна бойового призначення.

Було встановлено, що старший солдат військової служби за контрактом впродовж травня-липня 2018 року, викрадав військове майно, а саме боєприпаси та елементи динамічного захисту танків та збував їх цивільній особі.

24 липня військовослужбовець реалізував громадянину України 7 елементів динамічного захисту танків та 4 пачки патронів калібру 7,62 мм, по 20 шт. у кожній пачці, за що мав намір отримати 3500 гривень.

Суд повністю погодився із доказами військового прокурора та засудив військовослужбовця до дисбату.

Раніше повідомлялось, що у військовій частині на Київщині начальник складу вкрав 100 тонн дизпалива.