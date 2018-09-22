Яблучний шлях: на трасі Київ-Харків перекинулась фура, засипавши дорогу фруктами (фото)
12:09, 22 вересня 2018Інциденти
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В результаті події ніхто не постраждав.
На трасі Київ-Харків перекинулась фура / фото Київ оперативний
На 120-му кілометрі траси Київ-Харків перекинулася вантажівка з яблуками, перекривши на якийсь час рух транспорту.
Про це повідомляється в групі "Київ оперативний" у Facebook.
Як видно на фото, в результаті ДТП на дорогу висипалися сотні кілограм яблук, утворивши суцільний яблучний "килим".
В результаті події ніхто не постраждав.
Тисячі яблук на дорогу висипалися / фото оперативний Київ
Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Дніпрі перекинулася фура з мандаринами. Для збирання фруктів знадобився трактор.
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