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Яблучний шлях: на трасі Київ-Харків перекинулась фура, засипавши дорогу фруктами (фото)

12:09, 22 вересня 2018
Інциденти
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На трасі Київ-Харків перекинулась фура / фото Київ оперативний

Про це повідомляється в групі "Київ оперативний" у Facebook.

Як видно на фото, в результаті ДТП на дорогу висипалися сотні кілограм яблук, утворивши суцільний яблучний "килим".

В результаті події ніхто не постраждав.

Тисячі яблук на дорогу висипалися / фото оперативний Київ

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Дніпрі перекинулася фура з мандаринами. Для збирання фруктів знадобився трактор.

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Теги: #ДТП#Харьков#Киев