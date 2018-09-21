В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині: постраждали дві людини

За попередніми даними, вибухнула граната.

Сьогодні, близько 16:30 в районі Текстильщика в окупованому Донецьку біля зупинки «Шахта №19» стався вибух в продуктовому магазині. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Читайте такожНа акції протесту під Радою прогриміли вибухи (відео)

Також повідомляється, що один з потерпілих був затриманий за підозрою у вибуху. Стан другої потерпілої стабільно середній.

За попередніми даними, вибухнула граната. Зараз на місці працює місцева поліція і рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" заявили, що в кафе "Сепар" знайшли вибухівку, яка спрацьовує на обличчя Захарченко.