В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині: постраждали дві людини
17:34, 21 вересня 2018Інциденти
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За попередніми даними, вибухнула граната.
Зараз на місці працює місцева поліція і рятувальники / ЗМІ сепаратистів
Сьогодні, близько 16:30 в районі Текстильщика в окупованому Донецьку біля зупинки «Шахта №19» стався вибух в продуктовому магазині. В результаті вибуху постраждали дві людини.
Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.
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Також повідомляється, що один з потерпілих був затриманий за підозрою у вибуху. Стан другої потерпілої стабільно середній.
За попередніми даними, вибухнула граната. Зараз на місці працює місцева поліція і рятувальники.
Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" заявили, що в кафе "Сепар" знайшли вибухівку, яка спрацьовує на обличчя Захарченко.
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