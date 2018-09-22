Гасять понад 12 годин: через масштабну пожежу газопроводу село на Сумщині залишилося без газу (відео)

Аварія виникла вчора близько 22.00, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

У Сумах понад 12 годин триває ліквідація масштабної пожежі на газопроводі, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Як повідомила кореспондента УНІАН у прес-секретар компанії «Сумигаз» Анастасія Шимаріна, аварія на газорозподільчій мережі високого тиску виникла 21 вересня близько 22.00 в районі мікрорайону Баранівка на околиці обласного центру.

За її інформацією, внаслідок аварії на газопроводі ніхто не постраждав.

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«Місто Суми та його мешканці отримують газопостачання в повному обсязі. Компанія «Сумихімпром» також отримує газ, оскільки її виробничі потужності були переключені для отримання голубого палива на іншу газорозподільчу мережу. Наразі без газу перебуває лише село Токарі Сумського району, що прилягає до обласного центру», – підкреслила Шимаріна.

Крім того, прес-секретар компанії «Сумигаз» зазначила, що на даний момент витік газу з горінням триває, на місці працюють спеціалісти компанії та рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.

Своєю чергою начальник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила кореспондента УНІАН, що причини аварії на газопроводі встановлюватиме слідчо-оперативна група поліції.

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«Наразі співробітники поліції ще не мають доступу для огляду місця події, оскільки чекають, доки буде ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок аварії. Кримінальне провадження також ще не відкрито, оскільки точна причина аварії не відома», – наголосила Біганова.

За інформацією керівника прес-групи Управління Служби безпеки України в Сумській області Олесі Рапути, на даний час співробітники спецслужби моніторять ситуацію та очікують на повідомлення від слідчо-оперативної групи поліції.

«Якщо буде підозра, що аварія стала наслідком якихось диверсійних дій, тоді розслідуванням буде займатися СБУ. Але поки що таких підстав немає», – зазначила Рапута.

За інформацією місцевих ЗМІ, зазначена аварія стала однією з найбільших на газопроводах у регіоні.