На Сумщині прорвало газопровід, полум'я піднялося на 10 метрів

Експерти схиляються до того, що прорив стався не сам по собі, а через зовнішнє втручання в газову мережу.

У Сумській області, поблизу села Баранівка, ще з вечора 21 вересня намагаються приборкати полум'я у газопроводі.

Про це повідомляє ТСН.

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За попередньою інформацією, займання сталося ще 21 вересня, близько 22-ї години. Висота полум'я сягала понад 10 метрів, але поступово зменшується, адже працівники газової служби перекрили тиск та чекають поки залишки газу вигорять.

Щодо причин аварії, то у прес-службі газовиків поки передчасних висновків не роблять, але схиляються до того, що прорив стався не сам по собі, а через зовнішнє втручання в газову мережу.

На місце події прибули працівники газової служби, рятувальники та поліція, які слідкують за розвитком ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на Сумщині загорівся автобус з двома десятками дітей.