На Полтавщині український артист Іван Попович потрапив у ДТП (відео)
18:38, 22 вересня 2018Інциденти
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Народний артист знаходиться в тяжкому стані в лікарні міста Хорол.
Поповича їхала на концерт в Полтавську область \ Vgorode.ua
Артист Іван Попович потрапив у жахливу ДТП у Полтавській області.
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Про це повідомила працівник команди Поповича Віталіна Кізляк-Остапчук на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з інформацією, команда Івана Поповича рухалась на концерт до Полтавської області.
Народний артист знаходиться в тяжкому стані в лікарні міста Хорол.
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