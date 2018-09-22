На Полтавщині український артист Іван Попович потрапив у ДТП (відео)

Народний артист знаходиться в тяжкому стані в лікарні міста Хорол.

Артист Іван Попович потрапив у жахливу ДТП у Полтавській області. Читайте такожВ Одесі побили американського співака - учня знаменитого Френка Сінатри (фото) Про це повідомила працівник команди Поповича Віталіна Кізляк-Остапчук на своїй сторінці у Facebook. Згідно з інформацією, команда Івана Поповича рухалась на концерт до Полтавської області. Народний артист знаходиться в тяжкому стані в лікарні міста Хорол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter