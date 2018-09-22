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На Полтавщині український артист Іван Попович потрапив у ДТП (відео)

18:38, 22 вересня 2018
Інциденти
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Поповича їхала на концерт в Полтавську область \ Vgorode.ua

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Про це повідомила працівник команди Поповича Віталіна Кізляк-Остапчук на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, команда Івана Поповича рухалась на концерт до Полтавської області.

Народний артист знаходиться в тяжкому стані в лікарні міста Хорол.

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Теги: #ДТП#співак