У Миколаєві учасник української рок-групи Green Grey потрапив у ДТП

У Миколаєві, на перетині вулиць Троїцька та Електронна сталася ДТП за участю автомобілів Daewoo і Geely.

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Причиною аварії стало недотримання дистанції між автомобілями під час руху водій Daewoo не вибрав безпечну дистанцію, внаслідок чого допустив зіткнення з Geely, повідомляє сайт "0512".

Як стало відомо, за кермом Daewoo в момент аварії перебував басист гурту Green Grey Сергій Іофик. У Миколаєві артист був проїздом з Києва.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Довідка. Green Grey — одна з найвідоміших рок-груп України, заснована в Києві навесні 1993 року. B початку своєї кар'єри Green Grey грали життєрадісну молодіжну музику, що представляла собою суміш різноманітних стилів і музичних напрямів — фанку, року, тріп-хопу. Самі учасники групи називали свій стиль "укр-попом" — за аналогією з "брит-попом".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у суботу внаслідок ДТП загинула екс-нардеп від Партії регіонів Ірина Бережна.