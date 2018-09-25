У лікарні, де перебуває підозрюваний у замаху на Михайлика, сталися сутички (відео)

Частково від дій силовиків постраждали і журналісти.

Посилені наряди правоохоронців близько 17:00 25 вересня оточили лікарню, де перебуває один із підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика Герасін Торніке.

Як повідомляє Радіо Свобода, під час появи додаткових підрозділів силовиків сталася штовханина між ними й представниками грузинської громади Одеси, які були на території медичної установи. Частково від дій силовиків постраждали і журналісти.

Повідомляється, що спецпідрозділи поліції з’явилися на території лікарні тоді, коли представники грузинської громади стали висловлювати обурення непідтвердженими повідомленнями про наміри перевезти до СІЗО Герасіна Торніке, який є інвалідом першої групи після ДТП, яка сталася чотири роки тому.

Повідомляється, що поліція просто хотіла, щоб родичі і друзі вийшли з палати, а ті відмовились.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Одеської області Олег Жученко спростував твердження родичів та адвоката Торніке про те, що останній у зв'язку з інвалідністю фізично не міг вчинити замах на активіста. Зокрема, за словами прокурора, доставленого до лікарні підозрюваного опізнали деякі активісти, які стверджують, що цей громадянин влітку в Одесі на вулиці Балківській брав участь у конфлікті із застосуванням зброї.

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Нагадаємо, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, вирішили поки що не вилучати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на Михайлика. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Правое дело», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкту, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні відносини, п'ята - злочин скоєно з хуліганських спонукань.