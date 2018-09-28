У Житомирі ледь не спалили кафе через карту України без Криму (фото)

Праворадикали закидали заклад димовими шашками, працівникам і відвідувачам кафе довелося оперативно евакуюватися.

Сьогодні у Житомирі під час суду над блогером Муравицьким сталася бійка між групою підтримки та активістами С-14. Після цього активістів помітили біля кафе "ShariKava" по вулиці Київській, де вони влаштували чергову акцію проти цього закладу.

Про це повідомляє "Журнал Житомира".

Сутичка сталася між молодими хлопцями в балаклавах, в одязі з символікою "С14" і працівниками "Шарікави". Праворадикали закидали заклад димовими шашками, працівникам і відвідувачам кафе довелося оперативно евакуюватися. Через сигналізацію приїхали пожежники і поліція.

Причиною конфлікту стало розміщення на сайті мережі карти України без Криму. Після цього керівництво компанії оприлюднило офіційну заяву, у якому вибачиось і визнало помилку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, поліція вже отримала інформацію про подію у Корольовському суді та проводить перевірку. Детальніше про це у відомстві пообіцяли розповісти згодом після встановлення всіх обставин.

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Як повідомляв УНІАН, блогера Муравицького підозрюють в тому, що за вказівкою російських кураторів він готував та поширював антиукраїнські матеріали. За даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Росією Криму, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення терористів «ЛНР» та «ДНР».

Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

2 серпня 2017 року суд заарештував блогера без права внесення застави.

У жовтні того ж року Корольовський райсуд Житомира розпочав розгляд справи проти Муравицького.

27 червня 2018 року суд відпустив блогера під домашній арешт.