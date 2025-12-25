Росія ставила за мету довести виробництво надохолодженого палива до 100 мільйонів тонн до 2030 року.

Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник голови уряду РФ Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

"Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 мільйонів тонн річного виробництва СПГ. Очевидно, що через санкційні обмеження досягнення цієї мети буде відкладено на кілька років", - цитує Новака видання Bloomberg.

Раніше Росія ставила за мету довести виробництво надхолодженого палива до 100 мільйонів тонн до 2030 року, таким чином, плануючи зайняти 20% частки світового ринку. Однак західні країни, зокрема США, запровадили енергетичні санкції, зокрема щодо СПГ, з метою скоротити доходи Кремля, які фінансують війну в Україні.

США внесли до "чорного списку" всі поточні та майбутні російські СПГ-проєкти, за винятком проєкту "Ямал СПГ" під керівництвом АТ "Новатек", і запровадили санкції щодо флоту для перевезення надохолодженого палива. Однак останнім часом санкційні вантажі зі знижкою активно постачаються до Китаю, який не визнає західних обмежень.

Наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Китай підставив плече проєкту "Арктик СПГ-2", який перебуває під санкціями ще з часів президентства Джо Байдена. Як виявилося, це була не разова допомога. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер із російським газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався в Піднебесній.

Експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не звертали уваги на ризик західних санкцій, щоб отримати дешеве "блакитне паливо".

