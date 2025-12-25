У рамках експерименту блогери три доби складали і розкладали пристрій, а точну кількість циклів фіксували за допомогою спеціальних датчиків.

Блогери з YouTube-каналу OMG_electronics провели трансляцію на YouTube, де розкладали та складали Galaxy Z TriFold – інноваційний складаний смартфон Samsung із трьома екранами. Вони вирішили перевірити заяву компанії про стійкість пристрою до згинань до 200 тисяч разів.

Експеримент показав, що фактичний показник виявився трохи гіршим за обіцяний. За їхніми словами, телефон, що складається з трьох частин, може без пошкоджень витримати майже 150 тисяч складань.

Під час тесту перші ознаки зносу проявилися після 61 тисячі циклів – один із шарнірів почав видавати скрип. Другий механізм дав про себе знати приблизно після 121 тисячі відкриттів і закриттів. Нарешті, після 144 тисяч циклів шарнір зламався настільки, що смартфон більше не виходило відкрити і закрити без застосування сили.

Проте навіть у такому стані "трикладушкою" можна було користуватися і далі.

На думку тестувальників, за звичайного сценарію використання протягом кількох років Galaxy Z TriFold цілком може досягти заявленої Samsung цифри в 200 тисяч складань – і навіть перевищити її.

Раніше стало відомо, що заміна дисплею Galaxy Z TriFold коштує майже стільки ж, скільки новенький Galaxy S25 Ultra. При цьому Samsung згодна один раз замінити внутрішній екран за пів ціни.

Восени 2026 року очікується вихід дебютної розкладачки Apple. Кажуть, що через просунуті технології, включно зі складним дизайном без видимої складки, пристрій коштуватиме близько 2400 доларів.

