'Травмуючий досвід': у Британії спалахнув скандал через біженку з України

Українська дівчина поскаржилася на "дискримінацію та расизм" у британській школі.

У Великій Британії спалахнув скандал через біженку з України. Дівчину змусили покинути навчання у місцевому коледжі через відмову вивчати російську мову. Про це пише The Guardian.

За даними журналістів, українка Катерина Ендеберія оселилася в містечку Сток-он-Трент в західній Англії. У 2023 році вступила до місцевого коледжу, де вивчала економіку, політику та статистику.

За словами дівчини, якій зараз 19 років, коли в неї виникали труднощі з певними предметами, британські вчителі агітували її вивчати натомість російську мову. Катерина, чий батько служить в ЗСУ, назвала ці пропозиції "образливими", "нетактовними", схожими на "дискримінацію та расизм" і загалом травмуючим досвідом.

Відео дня

Зрештою дівчина покинула коледж і тепер навчається вдома, використовуючи конспекти друзів. Українка планує складати іспити як приватний кандидат у 2026 році.

В інтерв’ю The Guardian Катерина розповіла, що народилася в Донецьку, звідки війна і почалася, тому вивчення російської мови суперечить її особистим принципам.

"Це не та мова, якою я хочу розмовляти чи вивчати, бо мій батько став солдатом минулого року. Я щиро вдячна за можливість навчатися у Великій Британії – це як мій третій дім [після України та Чехії, куди вона спочатку переїхала]. Але не всі усвідомлюють, наскільки складно українським студентам адаптуватися до нової системи освіти, культури та мови після всього, через що пройшла наша країна", – розповіла дівчина.

За словами Катерини, вона мала труднощі з деякими предметами в коледжі і відчувала, що її цькують через акцент. Вона стверджує, що коледж не надав їй додаткової підтримки, а натомість намагався переконати її обрати курс російської мови.

"Замість того, щоб висловити співчуття чи допомогу, вони продовжували наполягати на тому, щоб я змінила тему. Ніхто не намагався зрозуміти, наскільки болісним був для мене цей досвід", – сказала вона.

Зараз українка в процесі подання офіційної скарги на коледж.

У самому навчальному закладі коментувати скандал відмовились, пославшись на міркування конфіденційності.

Як пише The Guardian, раніше український уряд вже вів переговори з Лондоном, щоб надати підліткам-біженцям можливість складати випускні шкільні іспити українською мовою. Це відбувалося на тлі повідомлень, що українців змушують вивчати російську мову, оскільки багато хто вже частково володіє нею.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, з початку повномасштабної війни Швейцарія депортувала близько 100 українських біженців, які до прибуття в країну вже мали тимчасовий захист в інших державах, зокрема в Польщі, Румунії та країнах Балтії, і саме туди їх повертають. Така практика відрізняється від підходу країн ЄС, які домовилися не депортувати українських біженців, однак Швейцарія, не будучи членом Євросоюзу, застосовує власні правила.

Також ми розповідали, що Нідерланди планують ліквідувати спеціальне державне житло для українських біженців після завершення дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році. Місцевий уряд розраховує, що близько 135 тисяч українців отримають трирічні дозволи на проживання й самостійно оплачуватимуть житло та медичні послуги.

Вас також можуть зацікавити новини: