У Броварах знайшли повішеним 22-річного офіцера

Поліція розслідує загибель офіцера під Києвом як умисне вбивство.

Військова прокуратура розслідує загибель 22-річного лейтенанта Збройних сил України у військовій частині у м. Бровари Київської області.

Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, 6 жовтня о 21:40 на території військового містечка у Броварах в боксі автомобільного парку, який не використовується, було виявлено повішеним тіло офіцера. «Попередньо встановлено, що відповідно до наказу командира військової частини, загиблий з 6 на 7 жовтня був призначений у добовий наряд помічником чергового військової частини. Але 6 жовтня о 08:00 вказаний військовослужбовець не з’явився на розвід добового наряду, у зв’язку з чим командуванням військової частини були організовані розшукові заходи», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що під час огляду тіла військовослужбовця судово-медичним експертом попередньо встановлено, що смерть настала у наслідок механічної асфіксії. передсмертної записки не виявлено. Тіло загиблого доставлено до бюро судово-медичної експертизи м. Київ.

За фактом загибелі офіцера слідчим Деснянського управління поліції ГУ НП в місті Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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