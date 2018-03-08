На посту біля резиденції Порошенка скоїв самогубство поліцейський

Інцидент стався ще 23 лютого, однак поліція про нього не повідомляла.

У селищі Козин Київської області скоїв самогубство співробітник поліції полку особливого призначення.

Читайте такожУ центрі Миколаєва посеред вулиці повісився чоловікЯк повідомляє «Громадське», посилаючись на речника поліції Києвської області Миколу Жуковича, інцидент стався ще 23 лютого, однак поліція його не оприлюднювала, здійснюючи розслідування.

Повідомляється, що поліцейський наодинці перебував на посту, що знаходиться неподалік резиденції Петра Порошенка.

Версією слідства є саме самогубство.

У січні повідомлялось, що у Сєвєродонецьку скоїв самогубство 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.