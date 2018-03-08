На посту біля резиденції Порошенка скоїв самогубство поліцейський

18:42, 08 березня 2018
Інциденти
1513 0
На Київщині скоїв самогубство поліцейський / фото УНІАН

Читайте такожУ центрі Миколаєва посеред вулиці повісився чоловікЯк повідомляє «Громадське», посилаючись на речника поліції Києвської області Миколу Жуковича, інцидент стався ще 23 лютого, однак поліція його не оприлюднювала, здійснюючи розслідування.

Повідомляється, що поліцейський наодинці перебував на посту, що знаходиться неподалік резиденції Петра Порошенка.

Версією слідства є саме самогубство.

У січні повідомлялось, що у Сєвєродонецьку скоїв самогубство 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #самогубство#помер поліцейський