На Чернігівщині локалізували осередки пожежі на складах боєприпасів

Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватись, над територією складів спостерігається задимленість, лунають поодинокі вибухи.

Станом на 14.00 осередки пожежі на складах боєприпасів у Чернігівській області локалізовано.

Про це повідомив начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

"Станом на 14.00 осередки пожежі локалізовано. Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватись, над територією складів спостерігається задимленість, лунають поодинокі вибухи", - зазначив він.

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Зараз на місці надзвичайної події, яка сталася на 6-му арсеналі, працює оперативна група, яку очолюють начальник Генерального штабу ЗСУ генерал армії Віктор Муженко та заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський.

«З метою локалізації пожежі на 6-му арсеналі для підсилення штатної пожежної та іншої техніки ЗСУ доставлено інженерну машину розгородження (ІМР), на місці пожежі працюють пожежні танки ГПМ-54. Враховуючи також фактор зменшення задимленості, оперативним штабом було прийнято рішення про проведення аеророзвідки над місцем надзвичайної події», - наголосив Чернобай.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано близько 19 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

У ДСНС заявили, що гасити пожежу на арсеналі неможливо, доки там тривають вибухи.