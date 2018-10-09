Інтенсивність вибухів боєприпасів на арсеналі в Чернігівській області значно знизилась

Значне зменшення задимленості території дозволило оперативному штабу з ліквідації наслідків задіяти аеророзвідку над місцем надзвичайної події. Здійснюється моніторинг осередків займання.

Станом на 16.00 інтенсивність вибухів боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони поблизу міста Ічня Чернігівської області значно знизилась.

Про це з місця надзвичайної події повідомив начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Олексій Чернобай, інформує прес-служба Міноборони.

За словами Чернобая, наразі фіксуються вибухи боєприпасів невеликих калібрів та набоїв до стрілецької зброї.

Також він повідомив, що значне зменшення задимленості території дозволило оперативному штабу з ліквідації наслідків задіяти аеророзвідку над місцем надзвичайної події. Здійснюється моніторинг осередків займання.

На місці події працює три інженерні машини розгородження (ІМР) та три пожежні танки ГПМ-54. Завдяки роботі спеціальної техніки вдалося значно зменшити територію займання.

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В шести населених пунктах працюють патрулі Військової служби правопорядку з метою запобігання можливим випадкам мародерства, виявлення залишків боєприпасів та проведення профілактики серед місцевого населення.

Чернобай підкреслив, що військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань, які перебувають на місці надзвичайної події, працюватимуть в цілодобовому режиму до повної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

За даними Міноборони, станом на 14.00 осередки пожежі на складах боєприпасів локалізовано.