Опубліковано відео виїзду військових з бази на Чернігівщині після перших вибухів

Відео зроблене у безпосередній близькості до епіцентру катастрофи.

У Мережі з'явився відеозапис виїзду військових з бази поблизу Ічні після початку пожежі і перших вибухів.

На відео видно, як військова автівка виїжджає з території бази, передає ТСН.

За авто біжать люди у військовій формі, біля КПП стоїть інший військовий та курить сигарету. Неподалік від них гучно розриваються снаряди на військовому арсеналі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб. Приведено у готовність 7 пожежних поїздів.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану", що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.