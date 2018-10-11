На технічній території військових складів поблизу Ічні ліквідували пожежу, спостерігаються поодинокі вибухи

На двох майданчиках спостерігаються поодинокі вибухи низької інтенсивності, значно зменшилося задимлення.

Пожежу на технічній території складів з арсеналом зброї в Ічнянському районі Чернігівської області ліквідовано.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України з посиланням на начальника Управління комунікацій та преси МОУ Олексія Чернобая.

«Станом на 10:30 пожежу на технічній території ліквідовано, спостерігаються поодинокі вибухи низької інтенсивності на двох майданчиках, де відбуваються тління. Значно зменшилося задимлення», - зазначив він.

Також у Міноборони поінформували, що на технічній території арсеналу працює 9 пожежних танків ГПМ-54, 3 інженерні машини розгородження (ІМР), два пожежні літаки АН-32П від ДСНС та 9 пожежних машин, станом на 10:30 ранку здійснено 9 скидів води.

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Для координації сил і засобів залучених до ліквідації осередків тління та наслідків надзвичайної події організовано роботу аеророзвідки Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих до арсеналу територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Служба безпеки України відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

На момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.

До гасіння пожежі через вибухи боєприпасів залучені літаки та пожежні танки. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів.