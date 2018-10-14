Інтенсивність вибухів на арсеналі поблизу Ічні зменшилася – Міноборони

За даними оборонного відомства, на технічній території спостерігаються поодинокі вибухи з низькою періодичністю, нових осередків тління не виявлено.

Інтенсивність вибухів на території арсеналу поблизу Ічні на Чернігівщині зменшилась у порівнянні з минулою добою, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

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«Станом на 12.00 на території 6-го арсеналу продовжуються заходи з ліквідації осередків тління. На даний час нових осередків не виявлено. Загалом, інтенсивність вибухів цієї ночі у порівнянні з аналогічним періодом попередньої доби зменшилася. На технічній території спостерігаються поодинокі вибухи з низькою періодичністю », - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз на території арсеналу працює аеророзвідка, пожежні танки, пожежний потяг, інженерна та спеціальна техніка Збройних сил України, а також залучена спеціальна техніка підрозділів ДСНС.

Виконуються скиди води авіацією ДСНС на осередки тління. Водночас здійснюється безперервне забезпечення водою місць гасіння.

На даний час на технічній території арсеналу продовжують працювати 15 груп розмінування ЗСУ, за межами арсеналу діють піротехнічні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Триває відновлення інфраструктури арсеналу, зокрема казармено-житлового фонду силами квартирно-експлуатаційних підрозділів ЗС України», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено Ічню та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.

Довідка: площа території 6-го арсеналу Міноборони складає 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.