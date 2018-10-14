На військових складах поблизу Ічні лунають поодинокі вибухи

За даними ДСНС, постраждалих немає.

На Чернігівщині на арсеналі Міноборони поблизу Ічні, де 9 жовтня сталася пожежа, лунають поодинокі вибухи.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської ОДА, про це сьогодні доповіли представники ДСНС на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"На території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігаються поодинокі вибухи. Постраждалих немає", - зазначили рятувальники.

За інформацією управління ДСНС в області, з початку доби авіацією здійснено розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками проведено 12 скидів води (96 тон) у межах арсеналу та вертольотом поза технічною територією 26 скидів (52 тони).

«Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 49 заявок, вилучено 339 вибухонебезпечних предметів, перевірено та очищено від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт поблизу військового арсеналу, у тому числі м. Ічня», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на чергуванні перебувають 11 пожежно-рятувальних розрахунків для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж у селищі Дружба та на адміністративній території арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.

Довідка: площа території 6-го арсеналу Міноборони складає 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тон боєприпасів.