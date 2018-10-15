У Коцюбинському під Києвом невідомі спалили сім автомобілів (фото, відео)

Зловмисники підпалили машини працівниці Коцюбинської сільради та її чоловіка, вогонь перекинувся на сусідні авто.

У селищі Коцюбинське Київської області в результаті підпалу пошкоджено сім автомобілей, що були припарковані на паркувальному майданчику.

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Як повідомляється на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook, минулої ночі у смт Коцюбинське, на парковці біля однієї з багатоповерхівок, сталося одночасне загорання двох автомобілів, які стояли поодаль. «За попередніми даними, невстановлена особа підкинула під автомобіль «Мерседес» невідому речовину. Після чого почалось його загорання. За мить загорілося авто «Хюндай», що було припаркове близько 100 м поодаль», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, вогонь швидко перекинувся на інші автівки. В результаті вогнем пошкоджено 7 автівок, серед них «Мерседес», «Мітсубісі», «Хюндай».

За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Як повідомляє «Громада Приірпіння» невідомі вночі підпалили машини працівниці Коцюбинської селищної ради Дарини Александрової та її чоловіка. За словами Александрової, підпал пов'язаний з її активною боротьбою за збереження Біличанського лісу та протидією корупції.

Вона також підтвердила, що від вогню постраждали і авто її сусідів, припарковані поряд.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня у середмісті Харкова в результаті пожежі вщент вигоріли п`ять автомобілів.