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У центрі Харкова вночі згоріли п`ять авто, від пожежі ледь врятували сусідню багатоповерхівку (відео)

13:49, 12 жовтня 2018
Інциденти
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У Харкові сталась масштабна пожежа / скріншот - ТСН

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, від вогню ледве вдалось врятувати сусідню багатоповерхівку. Зайнялися легковики, припарковані у дворі. Яка з автівок спалахнула першою – нині встановлюють експерти

Зазначається, шо вогонь швидко розповсюдився парковою та впритул наблизився до сусідньої елітної новобудови. Полум'я було кілька метрів заввишки і перекинулось на балкон на першому поверсі.  

Аби ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилось півтори години. Постраждалих немає. 

На початку вересня повідомлялось, що у Харківській області сталася лісова пожежа площею близько 10 гектарів.

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Теги: #пожежа#Харків#автомобілі