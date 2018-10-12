У центрі Харкова вночі згоріли п`ять авто, від пожежі ледь врятували сусідню багатоповерхівку (відео)

Аби ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилось півтори години.

У середмісті Харкова в результаті пожежі рано вранці вщент вигоріли п`ять автомобілів.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, від вогню ледве вдалось врятувати сусідню багатоповерхівку. Зайнялися легковики, припарковані у дворі. Яка з автівок спалахнула першою – нині встановлюють експерти

Зазначається, шо вогонь швидко розповсюдився парковою та впритул наблизився до сусідньої елітної новобудови. Полум'я було кілька метрів заввишки і перекинулось на балкон на першому поверсі.

Аби ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилось півтори години. Постраждалих немає.

На початку вересня повідомлялось, що у Харківській області сталася лісова пожежа площею близько 10 гектарів.