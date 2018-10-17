На Сумщині розірвало елеватор, прилеглу вулицю засипало тоннами кукурудзи (фото, відео)

Налякані мешканці села прийняли потужний звук прориву на елеваторі за вибух боєприпасу.

У селі Нижня Сироватка в Сумській області вночі вибухнув зерновий елеватор, прилеглу вулицю засипало тоннами кукурудзи.

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Як повідомляє ТСН, пригода сталась близько другої години ночі 16 жовтня. Налякані мешканці села сприйняли потужний звук за вибух боєприпасу.

В результаті прориву 10 тисяч тонн кукурудзи засипали вулицю Привокзальну та присадибні ділянки місцевих мешканців. Бетонні плити рознесло на кількадесят метрів.

Мешканці викликали на місце поліцію. З’ясувалося, що від перевантаження розірвалася одна з ємностей, де зберігалося зерно. Правоохоронці проводять перевірку.

У вересні повідомлялось, що на 120-му кілометрі траси Київ-Харків перекинулася вантажівка з яблуками, перекривши на якийсь час рух транспорту. в результаті ДТП на дорогу висипалися сотні кілограм фруктів, утворивши суцільний яблучний "килим".