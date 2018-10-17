Десятеро людей загинули унаслідок вибуху в Криму: з'явилися кадри з місця інциденту (фото, відео)
13:19, 17 жовтня 2018Інциденти
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Ще близько 40 осіб постраждали.
В окупованій Росією Керчі 10 людей загинули, ще близько 40 постраждали в результаті вибуху в політехнічному технікумі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі головного управління МНС РФ по Криму.
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«У результаті вибуху в політехнічному технікумі по вулиці Войкова, будинок 1, загинули 10 осіб, ще 40 постраждали. Інформація продовжує уточнюватися», - повідомив співрозмовник агентства.
За попередньою інформацією, вибух газу стався в їдальні.
На місці події працюють бригади швидкої медичної допомоги та фахівці МНС РФ.
Опубліковано фото та відео з місця вибуху в Керчі:
Відео: Керч.ФМ
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