У керченському коледжі намагалися захопити заручників - ЗМІ (відео)

Деякі очевидці кажуть, що невідомі почали ходити по кабінетах і стріляти в учнів.

У керченському коледжі намагалися захопити заручників, після цього сталася стрілянина і вибух.

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За інформацією очевидців, повідомляє Керч.ФМ, в технікумі стався теракт. Одна жінка розповіла, що перед вибухом в приміщенні технікуму була стрілянина. Деякі кажуть, що невідомі почали ходити по кабінетах і стріляти в учнів.

За даними Telegram-каналу Mash, в керченському коледжі намагалися захопити заручників. Після цього там почалася стрілянина, потім - вибух. Така інформація зараз проходить по лінії екстрених служб.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Росією Керчі 10 людей загинули, ще близько 40 постраждали через вибух газу в політехнічному технікумі. Пізніше місцеві сайти і соцмережі повідомили, що очевидці говорять про теракт в коледжі в Керчі.