Керченський стрілок підірвав бомбу після того, як закінчилися патрони – хронологія теракту

Підриву бомби передувала стрілянина.

В мережі опублікували хронологію трагічних подій в Керчі, в результаті яких, за останніми даними, загинули 18 людей.

Хронологія оприлюднена в Telegram-каналі Mash.

Зазначений час приблизний:

11:40 - Стрілок заходить в школу в потоці людей на перерві між другою і третьою парою. У нього з собою була рушниця і СВУ.

11:43 - Стрілок піднімається на другий поверх і відкриває стрілянину в коридорі, стріляє в усіх, хто йде повз. Вахтерка чує автоматні черги і натискає тривожну кнопку.

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11:44 - Учні в паніці виламують скла і решітки, постраждалих витягують і вибігають зі школи.

11:45 - У нападника закінчуються патрони. Він спускається на перший поверх і підриває там бомбу.

11:50 - До коледжу під'їжджають швидкі, пожежники, поліцейські і кінологи. Постраждалих витягують із будівлі, нош не вистачає, їх несуть на дверях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею теракт.