этот материал доступен на русском

Керченський стрілок підірвав бомбу після того, як закінчилися патрони – хронологія теракту

15:15, 17 жовтня 2018
Інциденти
2251 0
З'явилася хронологія теракту в Керчі / фото kerch.fm

Хронологія оприлюднена в Telegram-каналі Mash.

Зазначений час приблизний:

11:40 - Стрілок заходить в школу в потоці людей на перерві між другою і третьою парою. У нього з собою була рушниця і СВУ.

11:43 - Стрілок піднімається на другий поверх і відкриває стрілянину в коридорі, стріляє в усіх, хто йде повз. Вахтерка чує автоматні черги і натискає тривожну кнопку.

Читайте такожСтала відома потужність бомби, що вибухнула в Керчі - ЗМІ

11:44 - Учні в паніці виламують скла і решітки, постраждалих витягують і вибігають зі школи.

11:45 - У нападника закінчуються патрони. Він спускається на перший поверх і підриває там бомбу.

11:50 - До коледжу під'їжджають швидкі, пожежники, поліцейські і кінологи. Постраждалих витягують із будівлі, нош не вистачає, їх несуть на дверях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею теракт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #теракт#Керч