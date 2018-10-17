Підозрюваний у теракті в Керчі знайдений мертвим (фото)

Тіло підозрюваного у теракті в Керчі виявили на другому поверсі навчального закладу.

Підозрюваний у скоєнні теракту в Керчі знайдений застреленим на другому поверсі політехнічного коледжу.

Про це повідомляє Телеграм-канал 112. Інші подробиці він не наводить.

"Тіло стрільця, який влаштував теракт у керченському політесі, знайшли в будівлі коледжу. Він застрелився", - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Mash.

Ім'я підозрюваного офіційно не повідомляється. За інформацією ЗМІ, це Владислав Росляков, що вступив до коледжу в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, у політехнічному коледжі в окупованій РФ Керчі стався підрив вибухового пристрою. У СК РФ розглядається версія теракту.

В результаті теракту в політехнічному коледжі окупованої Керчі, за останніми даними, загинули 13 людей, ще близько 50 отримали поранення.